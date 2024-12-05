Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim komutanı General Park'ın istifasını kabul etmedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim komutanı olarak atanan Genelkurmay Başkanı General Park An-su'nun istifasını "güvenlik durumu gerekçesiyle" kabul etmedi.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisi, Yoon'un, dün istifasını sunan General Park'ın bu talebine yanıtıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Yoon'un "güvenlik durumu gerekçesiyle" Park'ın istifasını geri çevirdiği belirtildi.

İsmi verilmeyen bir yetkili, Yoon'un "ciddi güvenlik durumu karşısında istikrarlı askeri operasyonlara ihtiyaç duyulduğunu" vurguladığını ve Genelkurmay Başkanı Park'ı görevine odaklanmaya davet ettiğini aktardı.

Park, Ulusal Mecliste düzenlenen acil oturum sırasında yaptığı açıklamada, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a dün istifasını sunduğunu duyurmuştu.

Sıkıyönetim ilan edilmesini Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'a öneren Kim ise dün, "Sıkıyönetime ilişkin görevlerini yerine getiren askerler, tüm talimatları bakandan aldı" ifadesini kullanarak tüm sorumluluğu üstlendiğini belirtmiş ve istifa niyetini Yoon'a bildirmişti.

Yoon da Kim'in istifasını bu sabah kabul etmişti.

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin "devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle 3 Aralık'ta sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.