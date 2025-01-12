Güney Kore: Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, azil davasının ilk duruşmasına katılmayacak

Güney Kore’de ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, azil davasının ilk duruşmasına katılmayacak.

Yeol'un salı (14 Ocak) yapılacak ilk duruşmaya güvenlik endişeleri nedeniyle katılmayacağı açıklandı.

Yoon’un avukatı Yun Gap-geun, müvekkili hakkında başlatılan azil süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Yun, Anayasa Mahkemesi'nin azil davasında ilk sözlü savunmaları salı günü alacağını belirterek, müvekkili Yoon’un güvenlik endişeleri nedeniyle ilk duruşmaya katılmayacağını duyurdu.

Yun, “Yasa dışı ve geçersiz bir tutuklama emrini hukuka aykırı şekilde uygulama girişimleri sürerken, kişisel güvenlik ve çıkabilecek tersliklere ilişkin endişelerimiz var” dedi.

Yun, güvenlik kaygılarının giderilirse, Yoon Suk Yeol’un duruşmaya katılabileceğini söyledi.