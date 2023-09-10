Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve ABD Başkanı Biden, G20 Zirvesi'nde görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve ABD Başkanı Joe Biden, G20 Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Yoon'un, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi marjında Biden ile ayaküstü görüştüğü bildirildi.

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki liderler salonunda bir araya gelen ikiliden Yoon, Camp David Zirvesi sırasında gösterdiği misafirperverlik için Biden'a tekrar teşekkürlerini iletti.

Yoon, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta ABD’nin Maryland eyaletinde düzenlenen Camp David Zirvesi'nin önemine dikkati çekerek, "Zirvede Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğinin dünyada özgürlük, barış ve refaha nasıl katkıda bulunacağı hakkında konuşmak için çeşitli imkanlarım oldu." dedi.

Biden da buna karşılık Yoon'a teşekkür ederek, Camp David Zirvesi'nin "çok başarılı" geçtiğini söyledi.