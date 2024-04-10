Güney Kore halkı parlamento seçimleri için sandık başında

Güney Kore'de seçmenler, parlamento seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Yonhap'ın haberine göre Güney Kore Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek üzere yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Başkent Seul ve çevresindeki bazı oy verme merkezleri önünde kuyruklar oluştu.

Yaklaşık 52 milyon nüfusa sahip Güney Kore'de yaklaşık 44,3 milyon seçmenin, ülke genelindeki 14 bin 259 oy verme merkezinde oy kullanması bekleniyor.

Sandık çıkış anket sonuçlarının, oy verme işleminin bitmesinin ardından yerel saatle 18.30'dan itibaren paylaşılması öngörülüyor.

Güney Kore Seçim Komisyonu, seçmene 10 Nisan seçim gününden önce sandığa gitme hakkı tanıyan erken oy kullanma işleminin ilk günü olan 5 Nisan'da 6,9 milyonun seçmenin oy kullandığını açıklamıştı.