Güney Kore ile Filipinler, serbest ticaret anlaşması imzaladı

Güney Kore ile Filipinler, ekonomi ve sanayi alanlarında işbirliğini güçlendirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Ahn Duk-geun ile Filipinli mevkidaşı Alfredo Espinosa Pascual'ın serbest ticaret anlaşması imzaladığı ifade edildi.

Açıklamada, anlaşmanın, "Güneydoğu Asya'nın kilit ülkesiyle otomobil, doğal kaynaklar, sağlık hizmetleri, kültür ve e-ticaret gibi çeşitli alanlarda işbirliği için bir temel oluşturması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Anlaşmanın gelecek yılın ilk yarısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.