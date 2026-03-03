Giriş / Abone Ol
Güney Kore, İran'daki vatandaşlarının kara yoluyla tahliyesine başlandığını duyurdu

Güney Kore, ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası artan gerilim nedeniyle İran’daki vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etmeye başladı. Dışişleri Bakanlığı, aralarında sporcuların da bulunduğu yurttaşların üçüncü ülkelere yönlendirildiğini açıkladı.

Güney Kore, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle İran'daki vatandaşlarını kara yoluyla tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran'daki Güney Kore vatandaşlarının kara yoluyla üçüncü bir ülkeye doğru yola çıktığını bildirdi.

Tahliye edilenler arasında İran Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Güney Koreli teknik direktörü Lee Do-hee ve İran'da oynayan futbolcu Lee Ki-je'nin de yer aldığı belirtildi.

İran'da yaklaşık 60 Güney Kore vatandaşının ikamet ettiği biliniyor.

