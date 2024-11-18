Güney Kore, İsrail'in "yerleşim faaliyetlerini" durdurması gerektiğini belirtti

Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, Batı Şeria'daki durumun oldukça endişe verici olduğunu ve İsrail'in BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararında öngörüldüğü üzere tüm "yerleşim faaliyetlerini" derhal durdurması gerektiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında üst düzey katılımla "Orta Doğu" konulu oturum düzenlendi.

Güney Kore'nin BM Daimi Temsilcisi Joonkook, burada yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın Orta Doğu'da yaşanan eşi benzeri görülmemiş durum karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Joonkook, Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukuk da dahil olmak üzere uluslararası hukuk ihlallerinin rutin hale geldiğini vurguladı.

Sivillerin, hastanelerin ve okulların hiçbirinin korunmadığına dikkati çeken Joonkook, BM'nin neredeyse tüm tarihini paylaşan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Batı Şeria'daki durumun da oldukça endişe verici olduğuna işaret eden Joonkook, hızla "genişleyen yerleşimler", yaygın İsrail askeri operasyonları, Filistinlilere ait evlerin durmaksızın yıkılması ve devlet destekli "ölümcül yerleşimci şiddetinin" iki devletli çözümün altını oyduğunu ifade etti.

Joonkook, Batı Şeria'yı ilhak etmeye yönelik her türlü girişimin iki devletli çözümü gerçekleştirmeye dönük uzun süredir devam eden küresel çabalara kalıcı olarak zarar vereceğinin altını çizdi.

Bu bağlamda İsrail'in BMGK'nin 2334 sayılı kararında öngörüldüğü üzere tüm "yerleşim faaliyetlerini" derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Joonkook, Lübnan'daki vahim durumun, İsrail ve Filistin'de istikrarın sürdürülebilir bölgesel barışın öncüsü olduğunu gösterdiğini söyledi.

- "Filistinliler cehennemde yaşıyor"

Yetersiz insani yardım, yıkılan hastaneler ve tekrarlanan zorunlu göçler nedeniyle Gazze'nin hayatta kalan nüfusunun giderek daha savunmasız hale geldiğini belirten Joonkook, "Filistinliler cehennemde yaşıyor." diye konuştu.

Joonkook, iki devletli çözümü desteklediklerini dile getirerek, "Gazze'deki mevcut silahlı çatışmanın" sadece masum sivilleri öldürmekle kalmadığını, aynı zamanda iki devletli çözüme yönelik umutları da temelden yok ettiğini söyledi.

İki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesinin başlangıç noktasının, Gazze'deki çatışmaların acilen sona erdirilmesi olduğunu dile getiren Joonkook, "Bu nedenle, Lübnan'da olduğu gibi Gazze'de de derhal ateşkes sağlanması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Joonkook, UNRWA'nın iki devletli çözüm gerçekleşene kadar bölgede kalması gerektiğine dikkati çekerek, UNRWA'nın işgal altındaki topraklarda ve ötesinde milyonlarca Filistinli mülteciye eğitim ve sağlık hizmetleri sağlayan temel bir kurum olduğunu kaydetti.