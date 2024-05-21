Güney Kore, Kim Jong-un'u öven TikTok şarkı videosunu yasakladı

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u "babacan" ve "muhteşem lider" olarak tanıtan TikTok'taki bir şarkı videosuna yasak getireceğini açıkladı.

Dünya 21.05.2024 11:02 Giriş: 21.05.2024 11:02

Güncelleme: 21.05.2024 11:06 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos