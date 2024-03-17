Güney Kore, Kuzey ile sınır bölgesinde "büyük ölçekli" askeri tatbikat düzenledi
Kaynak: AA
Güney Kore, Kuzey Kore ile batı sınırındaki adalarda "büyük ölçekli" askeri tatbikat gerçekleştirdiğini bildirdi.
Yonhap'ın haberine göre, Kuzeybatı Adaları Savunma Komutanlığınca konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kuzey Kore ile sınır bölgesinde bulunan Güney'in kuzeybatısındaki Baengnyeong Adası ile batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nda "büyük ölçekli" askeri tatbikat yapıldığı belirtildi.
Tatbikata bazı donanma gemilerinin ve helikopterlerin katıldığı ifade edilen açıklamada, eğitimin Kuzey Kore'nin "provokasyonları" nedeniyle yapıldığı aktarıldı.
Güney Kore ile ABD'nin "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle düzenlediği "Özgürlük Kalkanı" adlı 11 gün süren ortak tatbikat, 14 Mart'ta tamamlandı.