Güney Kore: Kuzey'in nükleer programları Hint-Pasifik için "varoluşsal tehdit"

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarının Hint-Pasifik bölgesi için "varoluşsal tehdit" olduğunu belirterek, Pyongyang'a yönelik BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının "sıkı şekilde" uygulanması çağrısında bulundu.

Yonhap'ın Başkanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberine göre Yoon, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki 43. ASEAN Zirvesi marjında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde (EAS) konuştu.

Yoon, hem ülkesinin hem de ASEAN'ın dayanışma içinde hareket ederek Hint-Pasifik'te kapsayıcılık, güven ve mütekabiliyet ilkelerini esas alan bir düzen kurarak bölgede özgürlük, barış ve refahı hedeflediğini belirtti.

Kuzey Kore'ye yönelik BMGK yaptırımlarına uyulması konusundaki "sorumluluğu" belirten Yoon, "Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları, BMGK kararlarının ciddi bir ihlali, dünya barışına doğrudan bir meydan okuma ve bu toplantıya katılan tüm uluslar için varoluşsal bir tehdit." ifadelerini kullandı.