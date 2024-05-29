Güney Kore: Kuzey Kore, içinde "çöp" olan 150'den fazla balon gönderdi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin sınırdan içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini bildirdi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklarla dolu 150’den fazla balonu Güney Kore’nin sınır bölgelerine gönderdiğini açıkladı.

Yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinleri şüpheli cisimlere dokunmamaları konusunda uyardı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey'in gönderdiği 150'den fazla balonun sınırı geçerek ülkenin çeşitli bölgelerine düştüğü belirtildi.

Açıklamada, düşen balonların içinde plastik şişeler, pil, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöplerin bulunduğu kaydedilerek, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir" ifadesi kullanıldı.

Ülkeye ulaşan balonların plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çeşitli atıklar taşıdığı kaydedildi. Askeri yetkililerin gerekli analizleri yapmak üzere çöpleri topladığı belirtildi. 2016 yılında Kuzey Kore tarafından gönderilen benzer balonlar nedeniyle bir aracın ve bir evin çatısının hasar gördüğünü hatırlatan yetkililer, sınır bölgelerinde yaşayan sakinlere dikkatli olma, şüpheli cisimlere dokunmama ve güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı.

MİSİLLEME UYARISI YAPILMIŞTI

Güney Kore'de, Kuzey'den kaçanların üye olduğu gruplar, Pyongyang yönetimini eleştiren içeriklerin bulunduğu balonları sınırdan Kuzey Kore'ye gönderiyor.

Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürlerini “aşağılık bir psikolojik savaş” olarak nitelemişti. “Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur” diyen Kim, “Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore'de aktivist grup, 13 Mayıs'ta Pyongyang yönetimine karşı propaganda broşürlerinin bulunduğu yaklaşık 20 büyük balonu Kuzey Kore'ye göndermişti.

Bunun üzerine Kuzey Kore de "kısasa kısas" uyarısında bulunarak sınır bölgelerine "atık kağıt ve pislik yığınları saçacağını" belirtmişti.