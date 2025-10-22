Güney Kore: ''Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne kısa menzilli balistik füzeler fırlattı''

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinden günler önce Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin güneyindeki Junghwa bölgesinden yerel saatle 08.10'da birden çok kısa menzilli balistik füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerin Japon Denizi yönünde yaklaşık 350 kilometre mesafe katettiği ifade edilirken, denize düşüp düşmediğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

ZİRVE ÖNCESİ GERİLİM TIRMANDI

Seul'un ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi öncesi ülkeyi ziyaret edecek ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un görüşmesi bekleniyor.

Güney Kore basınında, Kuzey Kore'nin, Trump'ın Güney Kore'yi ziyaretinden günler önce balistik füze fırlatmasına dikkati çekildi.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne 8 Mayıs'ta çok sayıda kısa menzilli balistik füze ve 22 Mayıs'ta seyir füzeleri fırlatmıştı.

Güney Kore, 19 Haziran'da Kuzey Kore'nin Sarı Deniz'e çok namlulu roketatarlarla 10'dan fazla füze fırlattığını açıklamıştı.