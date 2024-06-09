Güney Kore, Kuzey sınırında hoparlörle propaganda yayınlarına devam edecek

Güney Kore yönetimi, Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edeceğini açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Hükümet, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla Kuzey Kore'den gelebilecek her türlü provokasyona karşı sağlam ve kapsamlı hazırlık durumunu sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada Kuzey Kore'nin içinde "çöp" bulunan balon göndermesinin ardından sınırda hoparlörle propaganda yayınlarına devam edileceği belirtildi.

Güney Kore, sınırda hoparlörle yayına 1963'te başlamış ancak 2018'de imzalanan ve askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Koreler Arası Anlaşma'nın ardından bu uygulama kaldırılmıştı.