Güney Kore Milli Günü Ankara’da kutlandı

GÜNEY Kore Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, ev sahipliğinde CerModern'de düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı. Akçapar, Türkiye ile Güney Kore arasında özel bağlar bulunduğunu belirterek, “Savaş sırasındaki fedakarlıklarımız Kore ile bağlarımızı ilerletme yönündeki kararlarımızın nişanesi oldu. O tarihten bugüne haklar arasında kan kardeşliği olarak tanımlanan özel bağlar bulunuyor. Bu temel üzerinde 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine ilişkilerimizi yükselttik. Ülkemizdeki büyük felaketin ardından gerek hükümetin gerek halkın sergilediği dayanışma ve iş birliği aramızdaki bağların ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.