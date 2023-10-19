Güney Kore, olası Kuzey Kore-Rusya silah anlaşmasında iki ülkeye "güçlü" yaptırımlar uygulayabilir

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yung-ho, Kuzey Kore ve Rusya'ya aralarındaki olası silah anlaşmasında "güçlü" yaptırımlar uygulamaktan başka çarelerinin olmadığını belirtti.

Birleşme Bakanı Kim, Kuzey Kore-Rusya arasındaki olası silah alışverişine ilişkin Yonhap'a değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'den Rusya'ya silah gittiğine inandığını belirten Kim, Seul'ün iki ülke arasındaki askeri işbirliğini "çok ciddiye aldığını" ifade etti.

Kim, "Eğer Rusya Kuzey Kore'ye askeri teknoloji sunuyorsa, bu Güney Kore'nin güvenliğine yönelik ciddi tehdide işaret eder. O zaman ABD ve diğer ülkelerle birlikte Rusya ve Kuzey Kore'ye karşı güçlü yaptırımlar istemekten başka çaremiz kalmaz." diye konuştu.

Kuzey Kore ile 2018'de imzalanan, askeri gerilimleri azaltmayı amaçlayan Korelerarası Anlaşma'sına değinen Kim, Pyongyang'ın "vahim" provokasyonlar gerçekleştirmesi halinde hükümetin anlaşmayı askıya almayı düşünebileceğini söyledi.