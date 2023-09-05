Güney Kore: Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yle ortak askeri tatbikat yapmayı planlıyor

Güney Kore'nin iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) milletvekili Yoo Sang-bum, Rusya'nın, Çin ve Kuzey Kore’yle üçlü deniz tatbikatı yapmayı teklif ettiğini iddia etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoo, Güney Kore Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NIS) Müdürü Kim Kyou-hyun’un meclisteki kapalı bir oturumda, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Kuzey Kore'ye ortak tatbikat teklifinde bulunduğunu söyledi.

Yoo, Şoygu’nun Kuzey Kore lideri Kim Yong-un ile ikili görüşmesinde, Çin ve Kuzey Kore'yle üçlü deniz kuvvetleri tatbikatı yapma planının gündeme geldiğini öne sürdü.

Kuzey Kore'nin son zamanlarda askeri provokasyonlarının artırdığını söyleyen Yoo, tatbikat planının, Güney Kore ve ABD’nin düzenlediği "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" ortak askeri tatbikatına karşılık olarak yapıldığını savundu.