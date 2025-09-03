Güney Kore, savunma bütçesinde rekor artışa gidiyor

Güney Kore, gelecek yılki savunma bütçesinde hava savunma, füze ve savaş sistemleri araştırma harcamalarını içeren 8,2'lik bir artış yapmayı hedefliyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı meclise sunduğu teklifte, gelecek yıl için 66,3 trilyon won (47,6 milyar dolar) değerinde bir bütçe talep etti.

Buna göre, teklif edilen savunma bütçesi artışı, 2019'daki yüzde 8,2'lik artışın ardından son 7 yılın en büyük yıllık artışı oldu.

5,9 TRİLYON WONLUK KAYNAK

Hava ve füze savunma sistemlerini güçlendirmek için bu yıla göre yüzde 22,3 artışla 8,9 trilyon won harcama planlanırken, 100 kilometrenin üzerindeki irtifalardan gelen balistik füzeleri engelleme kapasitesine sahip "Standart Füze-3" (SM-3) gemiden atılan füzelerin satın alınması da teklifte yer aldı.

Ayrıca, KF-21 savaş uçağına takılabilecek yerli ve uzun menzilli havadan havaya füzelerin geliştirilmesinin maliyetinin de dahil edildiği bütçe teklifinde, yapay zeka teknolojisi tabanlı savaş sistemlerine yatırım bütçesinin 191,5 milyar wondan 340,2 milyar wona çıkarılması hedefleniyor.

Bütçe teklifinde, savunma araştırma ve geliştirme çalışmalarına bir önceki yıla göre yüzde 19,2 artışla 5,9 trilyon wonluk bir kaynağın da ayrılması planlanıyor.

Öte yandan Bakanlık açıklamasında, Güney Kore'nin savaş zamanı operasyonel komuta yetkisini (OPCON) Washington'dan Seul'e devretmeyi planlaması nedeniyle artırılan bütçenin "ezici" müdahale kabiliyetlerini inşa etmeye odaklanarak tahsis edileceği vurgulandı.

Bütçe artışıyla, Kuzey Kore "tehditlerine" karşı caydırıcılık sisteminin güçlendirilmesi ve son teknoloji bir savaş sistemi kurulmasının hedeflendiği vurgulandı.