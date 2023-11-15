Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore ve ABD, Sarı Deniz üzerinde ABD'nin nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı B-52'lerin katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ortak hava tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD'nin iki B-52 bombardıman uçağının yanı sıra iki ülkenin savaş uçaklarının katılımıyla düzenlenen hava tatbikatı, Sarı Deniz'de gerçekleştirildi.