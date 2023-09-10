Güney Kore ve Özbekistan ikili işbirliğini geliştirme yollarını görüştü

Güney Kore ve Özbekistan, enerji, savunma ve ekonomi başta olmak üzere ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Han Duck-soo'nun, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile başkent Seul'de görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, iki ismin enerji, önemli madenler, savunma ile daha geniş bir yelpazede ekonomi ve sanayi alanlarında ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldığı belirtildi.