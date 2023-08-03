Güney Kore’de bıçaklı saldırı: 9 yaralı

Güney Kore’de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırı sonucu 9 kişiyi yaraladı.

Güney Kore’nin başkenti Seul yakınlarında bulunan Seongnam şehrinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı. Kimliği bilinmeyen bir şüpheli, yerel saatle 17.55 sıralarında Seohyeon metro istasyonu yakınlarındaki AK Plaza alışveriş merkezi önünde önce 4 kişiyi aracıyla çarparak yaraladı.

Daha sonra alışveriş merkezine giren saldırgan, 50 santim uzunluğundaki bıçakla etraftakilere saldırdı. Yaralanan 9 kişi bölgedeki hastanelere sevk edildi. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Başkent Seul’de 21 Temmuz’da Sillim metro istasyonunun yakınlarında yaşanan bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.