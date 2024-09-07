Güney Kore’de cinsel suçlar cezasız

Buse İlkin YERLİ

Güney Kore'de, Telegram üzerinden cinsel suç odalarının kurulduğu ortaya çıktı. Erkekler, yapay zeka kullanarak, tanıdıkları kadınların fotoğraflarını pornoya dönüştürüyor, kadınları aşağılıyor ve kişisel bilgileri ile sahte pornografik fotoğraflarını paylaşıyor. Faillerin sayısının yüz binleri geçtiği tahmin ediliyor. 400 bin katılımcıya kadar ulaşan cinsel suç odaları mevcut.

Faillerin ve istismara maruz bırakılanların çoğu aynı okulda okuyan, reşit olmayan çocuklar. Ancak, bu durum askerler ve öğretmenler içinde de yaygın. Yani yetişkin failler ve istismar edilenler de var. Ayrıca failler, aile üyelerini de istismara maruz bırakıyor. Bunun nedeni, bazı cinsel suç odalarına girebilmek için anneler veya kız kardeşler gibi kadın aile üyelerinin gizlice çekilmiş beden fotoğraflarını gönderme veya onların kişisel bilgilerini sağlama zorunluluğunun olması. Bu bilgilerin paylaşılması, faillerin kadınları hem takip hem de tehdit etmesine yol açtı.

SADECE PARA CEZASI

Bazı gruplarda ise erkeklerin anne, kız kardeş, kuzen ya da tanıdıkları diğer kadınlara uyuşturucu ilaç vererek uyuttukları sonra istismar ettikleri ve videosunu çektikleri tespit edildi. Bu erkeklerin aldıkları cezalar ise oldukça komik. Önemli bir kısmı sadece para cezasına çarptırılıyor.

Daha önce de feminist hareketin içinde bulunan ve çocuk istismarına karşı eylemlere katılan Güney Koreli Ha-yoon Kim* ülkesinde yaşanan skandalları anlattı.

Kim, "Cezalar o kadar zayıf ki pratikte bir anlam ifade etmiyor. Deepfake cinsel sömürü içeriğinin üretilmesi ve yayılmasının cezalandırılmasını güçlendiren bir yasa çıkarılmış olsa da yargılanan faillere henüz doğru dürüst bir ceza verilmedi" dedi. Yapılan bir analizin, bu davaların yüzde 40'ının ertelendiğini ortaya koyduğunu ifade eden Kim, Seul Ulusal Üniversitesi'nde yakın zamanda ortaya çıkan Telegram sohbet odası vakasının önrek olabileceğini söyledi.

Kore'nin en prestijli üniversitelerinden biri olarak kabul edilen bu üniversiteden yaklaşık 60 mezunun fotoğraflarının deepfake olarak üretildiğini kaydeden Kim, ilk duruşmanın 28 Ağustos'ta yapıldığını ve faillerden birinin beş yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Bu cezaların nadiren verildiğini belirten Kim, "Feministler öfkelendi ve olanları uluslararası topluma duyurdu, bu ceza mücadelemizin sonucu" dedi.

Kim sözlerine şöyle devam etti: "Güney Kore'de rıza dışında çekim ve deepfake pornolar, dijital cinsel suçlar olarak nitelendiriliyor. Ancak, bu dijital cinsel suçlar, fiziksel şiddet olmadığı için çok hafif cezalandırılıyor."

Güney Kore hükümeti, uluslararası toplumun odaklandığı bu sahte cinsel suç faillerini soruşturmayı ve ağır şekilde cezalandırmayı taahhüt etti.

Hükümet başka birçok söz daha verdi, ama onlara güvenmiyorum. Hükümet geçmişte dijital cinsel suçlarla ilgili bütçeleri kesti. Ayrıca ‘Dijital Cinsel Suçlar Müdahale Görev Gücü’nü dağıttı. Kadın ve Aile Bakanlığı'nı feshetmeye çalıştı ve bütçesini kesti.Böylece kadınlara sağlanan tüm desteği azalttı. Bunların hepsi, Başkan Yoon Seok-yeol'ün anti feminist bir kampanya yürüterek seçilmesinin sonucu."

KADINLAR SOKAKTA

Güney Kore’de feminist hareketin baskılandığının altını çizen Kim, "Feministler fiziksel saldırılara maruz kalıyor ya da intihara zorlanıyor. Ancak buna rağmen Kore'de sokaklarda protesto düzenleyen ve düşüncelerini açıkça ifade eden bir feminist grup var" ifadelerini kullandı. 29 Ağustos'ta feministlerin Gangnam İstasyonu'nda protesto düzenlediğini söyleyen Kim 21 Eylül'de de Hyehwa İstasyonu'nda bir protesto daha yapacaklarını belirtti.

FEMİNİSTLER ARZULARINI BASTIRIYORMUŞ!

Ha-yoon Kim, erkeklerin feministlerin cinsel arzularını bastırdığını ve porno izleme özgürlüklerini ellerinden aldığını iddia ettiğini ifade etti. Ancak rızasız cinsel istismar görüntülerini çekip yaymak ve kadınların görüntülerini yapay zeka kullanarak pornografiye dönüştürmenin porno değil, dijital cinsel suç olduğunu belirten Kim şöyle dedi: "Koreli erkekler, kadınların ayrıcalıklı bir sınıf olduğunu ve asil gibi muamele gördüğünü iddia ediyor. Ancak Kore, OECD ülkeleri arasında en büyük kadın-erkek maaş farkına sahip ülke."

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DİJİTAL SUÇLARIN İSTATİSTİKLERİ

*Not: Kişinin güvenliği sebebiyle ismi değiştirildi.