Güney Kore’de devlet başkanlığı seçiminin tarihi belli oldu: 3 Haziran'da sandığa gidilecek

Güney Kore’de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasıyla sonuçlanan sıkıyönetim krizinin yankıları sürerken, ülkede yapılacak erken seçimin tarihi belli oldu.

Bugün yapılan kabine toplantısında 3 Haziran resmen seçim günü olarak belirlendi.

Hükümet ayrıca 3 Haziran’ı geçici resmi tatil ilan etti.

Ulusal Seçim Komisyonu’na yapılacak adaylık başvuruları için son tarihin 11 Mayıs olduğu açıklanırken, kampanya döneminin ise 12 Mayıs'ta başlayacağı ve 2 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.