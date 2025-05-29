Güney Kore’de erken oy verme işlemi başladı: Başkanlık seçimi 3 Haziran'da

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün görevden azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek 3 Haziran'daki başkanlık seçimi için erken oy verme sürecinin başlamasıyla halk sandık başına gitti.

Yonhap'ın haberine göre, erken oy kullanmanın resmi olarak bugün uygulamaya girmesiyle başkent Seul'deki birçok oy verme merkezinde uzun kuyruklar oluştu.

Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek erken oy verme işlemi, yarın yerel saatle 18.00’de sona edecek.

Ülke genelinde 3 bin 568 oy verme merkezinde başlayan erken oy verme süreci, Aralık 2024'te sıkıyönetim ilan etme girişiminin ardından görevinden alınan Yoon'un yerine gelecek yeni liderin belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

Seçim yarışında şu anda altı aday bulunsa da çekişmenin büyük oranda ana muhalefetteki Demokrat Parti’nin (DP) adayı Lee Jae-myung ile iktidardaki Halkın Gücü Partisi’nden Kim Moon-soo arasında geçmesi bekleniyor.

Ülkede, dün paylaşılan son kamuoyu yoklamasına göre, DP'nin adayı Lee yüzde 49,2 ile önde giderken, iktidarın adayı Kim ise yüzde 36,8 ile Lee'yi takip etti. Adaylardan Yeni Reform Partisi lideri Lee Jun-seok ise bu ankette yüzde 10,3 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

DP adayı Lee'nin de bugün Seul’ün batısındaki Sinchon semtinde oy kullanması bekleniyor. Kim Moon-soo ise kampanya kapsamında ziyaret edeceği Incheon’un Gyeyang bölgesinde oyunu verecek.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un azledilmesinin ardından yeni devlet başkanını belirleyecek seçimlerin 3 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti.