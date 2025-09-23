Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon’a yolsuzluk soruşturması uzatıldı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve eşi Kim Keon Hee hakkında özel savcıların yürüttüğü yolsuzluk soruşturmalarının süresi uzatıldı.

Ülkede hükumet, soruşturmalarının süresini uzatan üç yasa tasarısını onayladı.

Yonhap'ın haberine göre, bu ay başında Ulusal Meclis’te kabul edilen tasarılar, Başbakan Kim Min-seok başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

Son onay için Devlet Başkanı Lee Jae Myung’a gönderilecek olan yasa tasarıları kapsamında, özel savcılara yürüttükleri soruşturmaları 60 güne kadar uzatma ve soruşturmalara ek personel atama yetkisi tanınıyor.

SIKIYÖNETİM İLANININ ARDINDAN AZLEDİLMİŞTİ

Geçen yılki sıkıyönetim ilanının ardından azledilen eski Devlet Başkanı Yoon ve eşi Kim Keon Hee hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlanmıştı.

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.