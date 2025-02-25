Güney Kore’de otoyol inşaatında kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Güney Kore’de yapımı devam eden bir otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı açıklandı.
Kaynak: DHA
Güney Kore’de otoyol köprüsünün çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.
Kaza yerel saatle 09.50 civarında Seul'ün yaklaşık 80 kilometre güneyindeki Cheonan şehri yakınlarında meydana geldi.
Seul-Sejong Otoyolu’nda bulunan ve yapımı devam eden köprü, 50 metre yüksekliğindeki 5 taşıyıcı kirişin yıkılması üzerine çöktü.
İNCELEME BAŞLATILDI
İnşaat sahasındaki 8 işçi çöken köprünün altında kalırken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.
Kazada 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin ise yaralandığı açıklandı.
Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldı.