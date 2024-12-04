Güney Kore’de Savunma Bakanı Kim Yong-hyun istifa etti

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sıkıyönetim ilanı ve bunun kaldırılmasının ardından Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, istifa etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından dün ilan edilen sıkıyönetim kararının ardından gelişmeler sürüyor.

Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, yaşananlarla ilgili sorumluluğu üstlendiğini açıklayarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"DERİN BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Kim, yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce, sıkıyönetim kararı ile ilgili olarak halkta kafa karışıklığına ve endişeye neden olduğum için üzgünüm ve derin bir sorumluluk hissediyorum. Sıkıyönetim ilanıyla ilgili tüm sorumluluğu üstlenerek devlet başkanlığına istifamı sundum" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIK DURUMU CİDDİYE ALMAKTADIR"

Sıkıyönetim kararının yürürlükten kaldırılmasıyla insanların günlük hayatına geri döndüğünü, ancak iç siyaset ve güvenlik konusunda zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Kim, "Güney Kore Savunma Bakanlığı bu durumu son derece ciddiye almaktadır. Bakanlığımız, bir yandan ülkemizi bekleyen sorunları istikrarlı bir şekilde yönetirken, diğer yandan savunma operasyonlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır" dedi.