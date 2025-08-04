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Güney Kore’de sel: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 04.08.2025 12:41
  • Giriş: 04.08.2025 12:41
  • Güncelleme: 04.08.2025 12:41
Kaynak: DHA
Güney Kore’de sel: 1 ölü

GÜNEY KORE, (DHA) - GÜNEY Kore’de şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore’nin, Güney Chungcheong, Güney Jeolla, Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde şiddetli yağışlar sele neden oldu. Güney Jeolla eyaletinin Muan bölgesinde dün bir kişinin sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiği belirtildi. Yetkililer, sel ve toprak kaymaları sonucu birçok noktada hasar meydana geldiğini açıkladı.

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), Güney Gyeongsang ve çevresinde bugün de yağışların süreceği uyarısında bulundu.

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