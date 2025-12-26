Güney Kore’de sıkıyönetim davası: Eski Devlet Başkanı Yoon için 10 yıl hapis talebi

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’ün, Aralık 2024’teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen bir davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yonhap'ın haberine göre, özel yetkili savcı Cho Eun-suk liderliğindeki soruşturma ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davanın karar duruşmasında eski Devlet Başkanı Yoon için hapis cezası talebinde bulundu.

Özel savcı ekibi, Yoon’un “suç teşkil eden eylemlerinin hukuk ve düzeni ciddi şekilde zedelediğini ve ona güvenerek başkan seçen halkta büyük bir yaraya yol açtığını” belirtti.

Savcılar, “gözaltına alınmayı engelleme, kabine üyelerinin haklarını ihlal etme, yabancı basına yalan bilgiler yayma ve telefon kayıtlarını yok etme” suçlamaları dahil Yoon için toplamda 10 yıl hapis cezası talep etti.

Yoon, sıkıyönetim girişimiyle ilgili suçlamalar nedeniyle 3 ayrı davada daha yargılanıyor.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.