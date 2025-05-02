Güney Kore’de siyasi kriz: Maliye Bakanı istifa etti, Eğitim Bakanı geçici devlet başkanı oldu

Güney Kore Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmasına dakikalar kala görevlerinden istifa etti.

Başbakan Han Duck-soo’nun istifasının ardından boşalan geçici devlet başkanlığı görevini ise Eğitim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lee Ju-ho üstlendi.

Sıkıyönetim krizinin ardından erken seçim sürecine giren Güney Kore’de bir siyasi deprem daha yaşandı. Dün istifasını açıklayan Başbakan ve Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo’nun görevlerini devralması beklenen Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok, hakkındaki azil önergesinin Ulusal Meclis’te oylamaya sunulmasına dakikalar kala görevlerinden istifa etti.

Geçici devlet başkanlığı görevine vekalet ettiği dönemde Anayasa Mahkemesi’ne yargıç ataması yapmaması nedeniyle azli istenen Choi, istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ciddi iç ve dış ekonomik koşullar altında görevime devam edemediğim için halktan özür diliyorum" ifadelerini kullandı. Muhtemel bir azil kararıyla mevcut yetkileri askıya alınacak olan Choi, görevlerinden gönüllü olarak ayrılarak böyle bir riskin önüne geçmiş oldu. Choi’nin istifasının ardından, Maliye Bakan Yardımcısı Kim Beom-seok vekaleten maliye bakanlığı ve başbakan yardımcılığı görevlerine getirildi.

"BÜYÜK SORUMLULUK HİSSEDİYORUM"

Han ve Choi’nin ardı ardına gelen istifaları sonrasında Eğitim Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Lee Ju-ho geçici devlet başkanlığı görevini devraldı. 3 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerine kadar hükümetin istikrarlı bir şekilde görevlerini yerine getirmesi için çalışacağını söyleyen Lee, "Böylesine önemli bir görevin bana emanet edilmesi nedeniyle büyük bir sorumluluk hissediyorum" dedi. Lee, "Devlet yönetiminde istikrarı sağlamak için Ulusal Meclis’le yakın iletişim içinde olacak ve her konuyu ilgili bakanlarla titizlikle istişare edeceğim" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN HAN DUCK-SOO İSTİFA ETMİŞTİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol 3 Aralık'ta "Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti. Hakkında azil süreci başlatılan ve daha sonra görevden alınan Yoon’un yerine Başbakan Han Duck-soo vekaleten geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Han, dün 3 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimlerine aday olmak için görevlerinden istifa etmişti. Han’ın istifasının ardından Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Choi Sang-mok’un geçici olarak başbakanlık ve devlet başkanlığı görevlerini devralacağı kamuoyuna yansımıştı. Bu nedenle Choi’nin istifası sürpriz olarak karşılandı.