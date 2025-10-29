Güney Kore’de Trump protestosu: "Ülkene dön"

Güney Kore’nin Geyongju şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün APEC Liderler Haftası için kente gelmesi öncesi protesto gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, Trump’ı Asya’daki sanayi ve emekçileri baskı altına almak için gümrük vergileri ve diğer ekonomik yaptırımları bir tehdit aracı olarak kullanmakla suçlayarak, İsrail’in Filistinlilere yönelik soykırımına destek veren politikalarını da kınadı.

Protestocular, ABD Başkanının ülkesine dönmesini istedi.

Asya turunun bir parçası olan ziyaret kapsamında Donald Trump’ın, APEC zirvesi haftasında Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelerek ticaret, gümrük vergileri ve Pekin-Washington arasındaki rekabetin merkezinde yer alan jeopolitik konularda görüşme yapması bekleniyor.