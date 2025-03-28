Güney Kore’deki orman yangınları kontrol altına alındı

GÜNEY KORE, (DHA) - GÜNEY Kore yetkilileri, 21 Mart'ta başlayan ve 'şimdiye kadarki en kötü yangınlar' olarak nitelendirilen orman yangınlarının büyük bir kısmının kontrol altına alındığını duyurdu.

Orman Hizmetleri Bakanı Lim Sang-seop, bugün günü saat 17.00 itibarıyla beş bölgedeki büyük yangınların söndürüldüğünü açıkladı. Bakan Lim açıklamasında, "Büyük yangınlar söndürüldü, şimdi küçük yangınları kontrol altına alacağız" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de, Ulsan şehri, Kuzey Gyeongsang ve Güney Gyeongsang eyaletleri dahil olmak üzere güneydoğu bölgelerinde 21 Mart'ta başlayan orman yangınları nedeniyle ulusal afet durumu ilan edildi. Ülke genelinde 16 farklı noktada orman yangını ihbar edilirken, binlerce hektar ormanlık alanın kül olduğu, binlerce kişinin de tahliye edildiği bildirildi.