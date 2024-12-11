Güney Kore’deki sıkıyönetim soruşturması: Eski Savunma Bakanı intihar girişiminde bulundu

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetim sonrasında başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.

Yoon’a sıkıyönetim ilan etme tavsiyesinde bulunduğu iddia edilen ve gelen tepkilerin ardından görevinden istifa eden eski Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Seul Bölge Mahkemesi kararıyla resmen tutuklandı.

Mahkeme, tutuklama kararının "suçlamalara dair mevcut deliller, suçlamaların ağırlığı ve delilleri yok etme endişesi göz önünde bulundurularak" alındığını açıkladı.

Kim, sıkıyönetim soruşturması kapsamında mahkeme kararı ile tutuklanan ilk yetkili oldu.

8 Aralık’ta gönüllü olarak savcılığa ifade veren Kim, ifadesinin ardından gözaltına alınmıştı. Savcılık tarafından Kim’e, “Yoon’un ayaklanma başlatmasına yardım etme” ve “yetkisini kötüye kullanma” suçlamaları yöneltilmişti.

İNTİHAR GİRİŞİMİ

Öte yandan Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un, gözaltındayken intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.

Cezaevi müdürü Shin Yong-hae, intihar girişiminin ardından Kim'in korumalı hücrede tutulduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TUTUKLAMA TALEBİ İÇEREN TASARI MECLİSTE KABUL EDİLMİŞTİ

Son olarak dün, muhalefet partileri aralarında Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun’un da bulunduğu 8 üst düzey yetkilinin tutuklanması talebini içeren bir karar tasarısını Ulusal Meclis’e sunmuştu. Tasarı, 94’e karşı 191 oyla kabul edilirken, 3 milletvekili ise çekimser oy kullanmıştı.

DEVLET BAŞKANLIĞI OFİSİNE BASKI

Öte yandan Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada polisin başkent Seul'deki Devlet Başkanlığı Ofisine baskın düzenlediği bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinin yanı sıra Ulusal Polis ve Seul Metropol Polis merkezlerinde de aramalar yapılıyor.

Baskınlar, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik'in, parlamentonun sıkıyönetim konusunda soruşturma yetkisini kullanacağını açıklamasının ardından geldi.

Güney Kore Ulusal Meclisi, dün 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un "derhal" gözaltına alınmasını içeren karar tasarısını kabul etmişti.