Güney Kore’deki uçak kazasıyla ilgili yeni veriler ortaya çıktı

Güney Kore’de 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına karışan Jeju Air firmasının, 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğu ortaya çıktı.

Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ana muhalefetteki Demokratik Parti Milletvekili Lee Yeon-hee’ye sunduğu veriler, Jeju Air’ın 2024 yılının ilk yarısında bakım nedeniyle en fazla uçuş gecikmesi yaşayan yerli havayolu firması olduğunu ortaya koydu.

Buna göre, firmanın 6 ayda gerçekleştirdiği 52 bin 883 uçuşun 536’sında bakım nedeniyle gecikme yaşandığı belirtilirken, bu sayının yılın aynı döneminde Korean Air için 422, T’way Air için 315, Jin Air için 243 ve Air Busan firması için ise 227 olduğu belirlendi.

UÇAK KAZADAN ÖNCE 48 SAATTE 13 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Jeju Air’in söz konusu 6 aylık dönemdeki bakım nedenli gecikme oranı yüzde 1,01 olarak gerçekleşerek genel sektör ortalaması olan yüzde 0,64’ü de aştı.

NE OLMUŞTU?

Tayland’ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, uçaktan yalnızca 2 kabin görevlisi yaralı olarak kurtulmuştu.

Güney Kore Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı pilotun kulenin yaptığı kuş çarpması uyarısından sonra acil iniş izni istediğini ve iniş takımları kapalı şekilde iniş yaptığını açıklarken, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatılmıştı.

Jeju Air ise kazanın ardından operasyonel güvenliği artırmak amacıyla Mart ayına dek uçuş sayılarını yüzde 10-15 oranında azaltmayı planladığını duyurmuştu.