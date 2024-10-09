Güney Kore’den asker uydurması

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Güney Kore Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya asker gönderebileceğini belirtti. Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanı Kim, parlamentodaki açıklamasında Kim, "Rusya ve Kuzey Kore askeri ittifaka benzer karşılıklı bir anlaşma imzaladıkları için böyle bir konuşlandırma olasılığı oldukça yüksek" diye konuştu.

Kim ayrıca Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki çatışmalarda Ukrayna'nın füze saldırısında 6 Kuzey Koreli askerin öldüğü yönündeki haberin de doğru olma ihtimali bulunduğunu kaydetti.