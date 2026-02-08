Güney Koreli kripto şirketi yanlışlıkla 40 milyar dolarlık Bitcoin dağıttı

Güney Kore merkezli kripto para borsası Bithumb, teknik bir hata nedeniyle müşterilerine yanlışlıkla 40 milyar dolardan fazla değerinde Bitcoin gönderdi.

Olay, yüzlerce kullanıcıyı kısa süreliğine milyonlarca dolarlık servetin sahibi haline getirdi.

Euronews’te yer alan habere göre şirket, 6 Şubat Cuma günü müşterilere yaklaşık 1,37 dolar tutarında küçük bir nakit ödül vermeyi planlıyordu. Ancak sistem hatası sonucu kullanıcılara 2 bin Bitcoin gönderildi.

Bithumb yaptığı açıklamada hatanın kısa sürede fark edildiğini ve yanlış gönderilen tokenların neredeyse tamamının geri alındığını duyurdu.

Platform, teknik arızadan etkilenen 695 müşterinin işlem ve para çekme faaliyetlerini 35 dakika içinde kısıtladı.

Şirket, yanlışlıkla gönderilen toplam 620 bin Bitcoin’in yüzde 99,7’sinin geri kazanıldığını belirtti.

Açıklamada, “Bu olayın dış kaynaklı bir siber saldırı ya da güvenlik ihlaliyle ilgisi yoktur. Sistem güvenliği ve müşteri varlık yönetimi açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır” denildi.

RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güney Kore’nin finansal düzenleyici kurumu Finansal Denetim Servisi (FSS), cumartesi günü acil toplantı düzenleyerek olayı inceleme kararı aldı. Kurum, yasadışı bir faaliyet tespit edilmesi halinde resmi soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Bithumb ise düzenleyici kurumlarla işbirliği yapacağını duyurdu. Şirketin CEO’su Lee Jae-won, “Bu olayı önemli bir ders olarak görüyoruz. Bundan sonra büyümeden ziyade müşteri güveni ve huzurunu öncelik haline getireceğiz” dedi.

Şirket, olay sırasında platformu kullanan tüm müşterilere yaklaşık 13,66 dolar tazminat ödeyeceğini ve bazı işlem ücretlerini kaldıracağını açıkladı.

BENZER BİR OLAY ABD'DE YAŞANMIŞTI

Ayrıca benzer hataların önüne geçmek için doğrulama sistemlerinin güçlendirileceği ve anormal işlemleri tespit edebilmek amacıyla yapay zekâ teknolojilerinin kullanılacağı bildirildi.

Kripto para piyasasında büyük yankı uyandıran olayın, finans sektöründe daha sıkı düzenlemelerin tartışılmasına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Benzer bir hata Nisan 2024’te ABD’de yaşanmış, Citigroup yanlışlıkla bir müşterinin hesabına 280 dolar yerine 81 trilyon dolar yatırmıştı. Hata, işlemin gerçekleşmesinden saatler sonra fark edilerek geri alınmıştı.