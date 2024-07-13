Güney Kore’nin Edebiyat Ödülü Metin Turan’a verildi

Kültür Sanat Servisi

“İnsanın eşsiz ruhuna dayanan düşünce ve ona olan inancı şiir yaratımı ve eleştirisi yoluyla başarıyla somutlaştıran ve uygulayan şair ve eleştirmenlere” takdim edilen Changwon Uluslararası Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Türkiye’den şair Metin Turan oldu.

Turan’ın şiirleri Almanca, Arapça, Arnavutça, Bulgarca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Korece, Kürtçe, İngilizce, İtayanca, İspanyolca, Romence, Rusça, Ukrayna, Yunanca gibi çok sayıda dile çevrildi, kitap bütünlüğünde yayınlandı.

Ödül töreni 10-14 Ekim arasında Kore’de gerçekleştirilecek. Metin Turan Changwon Uluslararası Edebiyat Festivali’nde konuşma yaparak, şiirlerini paylaşacak. Günün anısına konferans metni ile birlikte şiirler Türkçe, Korece ve İngilizce olarak kitap bütünlüğünde yayınlanacak.