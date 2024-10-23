Güney Marlen dinleyicileriyle buluşuyor

Müzisyen Güney Marlen, bugün saat 21.30'da Blind İstanbul'da vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

21.30'daki konser için kapı açılış saati ise 20.30.

GÜNEY MARLEN KİMDİR?

Güney Marlen, genellikle kent yaşamını ve insanlık hallerini konu edinen bir söz yazarı, besteci, aranjör ve prodüktör. Yazdığı şarkılarda hem bireysel hem de toplumsal duygu ve düşünce mevzularını çelişkileriyle ortaya döken Güney Marlen, umutlu olmanın ve karamsarlığın iç içe olduğu bir dünyada insanları, mutlak yalnızlıklarına rağmen beraber yürümeye davet ediyor.

Müzisyen, şairane sözleri ve balatlardan rock müziğe, elektronik öğelerle süslü alternatif poptan çeşitli lirikal türlere ve minimal bir şarkıcı&şarkı yazarı biçimine kadar uzanan müzikal tavrı ile gün geçtikçe adından daha çok bahsettirmeyi başardı. Bir yandan enerjik, dramatik, romantik ve nüktedan sıfatlarının tümünü aynı anda kullanarak tanımladığı konser performanslarına devam ederken öte yandan yeni albümler hazırlamaya devam ediyor.

Albümler:

Şişelere Mektuplar (15 Nisan 2016)

Boş Lunapark (3 Mayıs 2019)

Kalp Plak (18 Aralık 2020)

Muhteşem Yalnızlık (22 Temmuz 2022)

Sahibinden Satılık Şarkıcı (15 Aralık 2023)