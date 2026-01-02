Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
GESTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi. 4 Ocak'taki tüm seferlerde iptal edildi.
Kaynak: AA
Denizlerde etikili olan fırtına nedeniyle çok sayıda feribot seferi iptal edildi.
GESTAŞ AŞ'den sefer iptaline ilişkin açıklama yapıldı.
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, diğer seferlerin iptal edildiği ifade edildi.
Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.