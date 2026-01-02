Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

GESTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı, diğer seferlerin iptal edildiği belirtildi. 4 Ocak'taki tüm seferlerde iptal edildi.

Güncel
  • 02.01.2026 15:54
  • Giriş: 02.01.2026 15:54
  • Güncelleme: 02.01.2026 16:00
Kaynak: AA
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Denizlerde etikili olan fırtına nedeniyle çok sayıda feribot seferi iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den sefer iptaline ilişkin açıklama yapıldı.

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara Adalar Hattı'nda 3 Ocak Cumartesi günü saat 06.00'da Avşa kalkışlı Erdek feribot seferinin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, diğer seferlerin iptal edildiği ifade edildi.

Duyuruda, 4 Ocak Pazar günü ise tüm feribot seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol