Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle yarın ve pazar günü Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartları nedeniyle planlı seferler yapılamayacak.

Avşa'dan saat 06.00 kalkışlı Marmara, Balıklı ve Erdek seferi dışındaki tüm seferler de iptal edildi.

Pazar günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45'te yapılacak seferler fırtına beklentisi nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.