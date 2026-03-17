Güney Marmara'da yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara-Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15'te, Balıklı'dan saat 12.00, 17.45 ve 20.15'te, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 ve 21.15 kalkışlı feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45 seferlerinin yapılacağı belirtildi.