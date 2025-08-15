Güney Marmara'da yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, 16 Ağustos Cumartesi Narlı-Marmara hattında, Narlı'dan saat 08.00 ve 16.30, Marmara'dan 11.00 ve 17.45, Narlı-Balıklı-Avşa hattında Narlı'dan 12.30, Balıklı'dan 13.00 ve 15.45, Avşa'dan 14.30, Güney Marmara Adalar hattında Marmara'dan saat 16.00, Avşa'dan 16.45, Balıklı'dan 17.45, Erdek'ten saat 19.15 kalkışlı tüm seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Avşa'dan saat 06.00 seferinin saatine uygun yapılacağı, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise Balıklı, Marmara ve Avşa Adası şeklinde gerçekleştirileceği belirtildi.