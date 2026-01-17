Giriş / Abone Ol
GESTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Marmara Roro ise hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 17.01.2026 16:41
  • Giriş: 17.01.2026 16:41
  • Güncelleme: 17.01.2026 16:43
Kaynak: AA
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA / Arşiv

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Marmara Roro'dan yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiği kaydedildi.

