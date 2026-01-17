Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi
GESTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Güney Marmara-Adalar hattında yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Marmara Roro ise hava muhalefeti nedeniyle yarınki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: AA
