Yurt
  • 01.02.2026 19:42
  • Giriş: 01.02.2026 19:42
  • Güncelleme: 01.02.2026 19:44
Kaynak: AA
Güney Marmara'da yarınki feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Gestaş Deniz Ulaşım Tic. A.Ş'den yapılan açıklamada, Adalar (Erdek, Paşalimanı Adası/ Balıklı İskelesi, Avşa, Ekinlik, Marmara) hattında yarın yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

