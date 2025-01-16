Güney Sudan'da kolera salgını 7 eyalete yayıldı: Can kaybı 334'e çıktı

Güney Sudan'daki kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 334'e yükseldiği bildirildi.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kolera salgınının, ülkenin 10 eyaletinin 7'sinde yayıldığı aktarıldı.

Ekim ayından bu yana kolera vaka sayısının 19 bin 320'ye ulaştığı bilgisi paylaşılan açıklamada, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 334'e çıktığı kaydedildi.

AŞILAMA BAŞLAMIŞTI

Güney Sudan hükümeti, 10 Aralık 2024'te, Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliğinde, ülkedeki kolera salgını vakalarındaki artışa karşı vatandaşları aşılama programına başlamıştı.

Savaşın devam ettiği komşu Sudan'da ise 12 Ağustos'ta kolera salgını ilanında bulunulmuş ve vaka sayısı 49 bini aşmıştı.

Sudan'daki savaştan dolayı Güney Sudan'a geçen kişi sayısının 880 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.