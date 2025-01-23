Güney Sudan'da şiddet olayları: 600 şüpheli firar etti, sosyal medyaya erişim engellendi

Güney Sudan, şiddet olaylarının ardından sosyal medyaya erişimi engelledi.

Ülkenin telekomünikasyon düzenleyicisi Ulusal İletişim Kurumunun (NCA), internet sağlayıcılarına gönderdiği yazı yayınlandı.

Yazıda, "Bu emirle Kurum, tüm internet servis sağlayıcılarına 22 Ocak 2025 gece yarısından itibaren 90 günü aşmamak üzere tüm sosyal medya hesaplarına erişimi engelleme talimatı veriyor" ifadeleri kullanıldı.

"Komşu Sudan'daki Vad Medeni'de Güney Sudanlı mültecilerin, kadın ve çocukların öldürüldüğü daha sonra videoya çekilip sosyal medyada hiçbir şekilde dikkate alınmadan paylaşıldığı" konusuna dikkatin çekildiği yazıda, durum kontrol altına alındığında kararın kaldırılabileceği belirtildi.

Yazıda, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin yerel yasaları ihlal ettiği ve özellikle savunmasız grupların kamu güvenliği ve ruh sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğu ifade edilerek, "Düzenleyici olarak yasal çerçevemiz ve ulusal değerlerimizle uyumlu ve güvenli bir dijital ortam yaratmayı hedefliyoruz" denildi.

600 ŞÜPHELİ FİRAR ETTİ

Güney Sudan Polisi, ülkede yaşanan "şiddet ve yağmalama" olayları nedeniyle yakalanan 600 kişinin başkent Juba'daki askeri gözaltı merkezinden kaçtığını bildirdi.

Polis Sözcüsü John Kassara Koang Nhial, dün yaptığı açıklamada, başkent Juba'daki merkezde gözaltında tutulan 600 şüphelinin kaçtığını ve operasyonlar sonucunda 410'unun tekrar yakalandığını belirtti.

Nhial, polisin firarileri yakalamak için havaya ateş açtığını ve kaçan diğer zanlıları arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANMIŞTI

Güney Sudan'ın başkenti Juba başta olmak üzere 16 Ocak'ta, Sudanlılara ait dükkanların yağmalandığı ve tahrip edildiği olaylar meydana gelmişti.

Bu olaylarda 16 Sudanlının yaşamını yitirdiği ve birkaç Sudanlının evinin yakıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Olaylar sonrasında Güney Sudan hükümeti, 17 Ocak'ta, ülke genelinde, 18.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirdi.

Sudan ordusu, 11 Ocak'ta ülkenin tahıl ambarı Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'yi 21 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinden (HDK) almıştı.

CUMHURBAŞKANI SÜKUNET ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Sosyal medyada, ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlı kişileri öldürdüğüne dair iddialar ortaya atılmıştı.

Ordu, Cezira eyaletinin merkezi Vad Medeni'de yaşanan olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturmalar başlattığını bildirmişti.

Bu durum, çatışmalardan dolayı Güney Sudan'a geçen yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açmıştı.

Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, iddia edilen olaylarla ilgili olarak geçen hafta Sudan büyükelçisini çağırmış, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise sükunet çağrısında bulunmuştu.