Güney Suriye’de anlaşma yakın

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye ve İsrail’in, İsrail’in hava saldırılarını durdurması ve Suriye’nin sınır bölgesine ağır ekipman konuşlandırmamasını öngören bir “gerilimi azaltma anlaşmasına” yaklaştığını söyledi. New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları sırasında basına konuşan Barrack, “Suriye ve İsrail, İsrail’in saldırılarını durduracağı, Suriye’nin ise İsrail sınırına yakın hiçbir makine veya ağır ekipman hareket ettirmeyeceğini kabul edeceği bir ‘gerilimi azaltma anlaşmasına’ yaklaşmış durumda” dedi.

ANLAŞMAYA ‘İLK ADIM’

Barrack, “gerginliği azaltma anlaşmasının” İsrail ile HTŞ’nin müzakere ettiği güvenlik anlaşmasına giden “ilk adım” olacağını belirtti. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki taraf arasında anlaşmanın bu hafta ilan edilmesini sağlamaya çalıştığını ancak bir ilerleme kaydedemediğini belirterek “Bu haftaki Yahudi Yeni Yılı Rosh Hashana tatili, süreci yavaşlattı” diye konuştu.

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara), güvenlik anlaşması müzakerelerinde “ileri aşamalara geldiklerini” kaydederek İsrail'in ateşkese uyması halinde ülkesinin işgal altındaki Golan Tepeleri meselesini “görüşebileceğini” belirtmişti.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

BM’nin terör listesinde olmasına rağmen özel izinle Genel Kurul’a katılmak için New York’ta bulunan Colani ayrıca Avrupa liderleriyle temaslarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Colani ile yaptıkları görüşmede “Suriye’nin geçiş sürecinde karşılaştığı zorlukları ele aldıklarını” aktardı. Costa ve von der Leyen, AB'nin “zararlı dış müdahalelerden uzak, kapsayıcı, barışçıl ve Suriyelilerin liderliğinde bir geçiş sürecini desteklediğini” kaydetti.

Colani ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

∗∗∗

ALEVİ KATLİAMI RAPORU: YAĞMA, TOPLU MEZARLAR

Suriye’de mart ayında Alevilerin katledildiği saldırıları inceleyen İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 51 sayfalık rapor yayımladı. Mağdurlar ve görgü tanıklarına dayanan rapora göre HTŞ’ye bağlı ve bağımsız çok sayıda silahlı çete, sadece Alevi oldukları için on binlerce insanı katletti. Bu kişilerin büyük kısmı toplu mezarlara gömüldü. Evleri ve okulları yağmalayan silahlı çeteler, katlettikleri insanların yakınlarını da gasp etti.