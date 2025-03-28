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Güney Temiz hayatını kaybetti

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde daire başkanı olarak görev yapan Güney Temiz, geçirdiği kalp krizi sonucunda 38 yaşında yaşamını yitirdi.

BirGün Ege
  • 28.03.2025 11:23
  • Giriş: 28.03.2025 11:23
  • Güncelleme: 28.03.2025 11:25
Güney Temiz hayatını kaybetti
Birgün Ege

İzmir’de uzun yıllar gazetecilik mesleğini yürüten, Karşıyaka eski Belediye Başkan Yardımcısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

38 yaşında hayatını kaybeden Güney Temiz, bugün saat 13.00'te Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda yapılacak törenin ardından, saat 14.00'te Saruhanlı Kumkuyucak Mahallesi'nde defnedilecek.

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