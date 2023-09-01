Güneybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Yurdun güneybatı kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahmine göre, iç batı bölgelerde yarın görülecek gök gürültülü sağanak, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta ve Burdur ile Kütahya ve Eskişehir'in güney, Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.