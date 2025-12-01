Güneydoğu Asya’da sel felaketi: 954 kişi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya bölgesinde bulunan Endonezya, Sri Lanka, Tayland ve Malezya’yı etkileyen tropikal fırtınalar sonucunda meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 954 kişi hayatına kaybederken, büyük yıkım yaşandı. Hükümetler ve uluslararası ekipler, mahsur kalan binlerce kişiye yardım ulaştırmak için seferber oldu.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, bugün Kuzey Sumatra’ya giderek hükümetin önceliğinin “gerekli yardımı derhal göndermek” olduğunu söyledi. Prabowo, “Umarım ulaşabileceğimiz birkaç izole köy var” ifadelerini kullanarak, hükümetin yardım çalışmalarına helikopter ve uçaklar gönderdiğini ekledi.

Endonezya medyası, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 442 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu durum karşısında Prabowo’nun, ulusal bir acil durum ilan etmesi için artan baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Ancak Prabowo, henüz uluslararası yardım çağrısında bulunmadı.

Endonezya hükümeti, felaketten en ağır etkilenen ve yolların çoğu kapalı olan bölgelere yardım taşıyan iki hastane gemisi ve üç savaş gemisi gönderdi.

SRİ LANKA ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Sri Lanka’da ise hükümet, uluslararası yardım çağrısında bulunarak, Siklon Ditwah’ın tetiklediği sel ve toprak kaymaları nedeniyle mahsur kalan insanlara ulaşmak için askeri helikopterler kullandı.

Sri Lanka Afet Ajansı, dün yaptığı açıklamada, en az 334 kişinin hayatını kaybettiğini ve daha birçok kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

Sri Lanka Hava Kuvvetleri, bugün sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Lunuwila’daki selden etkilenen topluluklara yardım görevinde acil iniş yaparken bir helikopter pilotunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, en çok etkilenen merkezi bölgede hasarın boyutunun ancak yardım ekiplerinin devrilen ağaçlar ve çamur kaymalarıyla tıkanan yolları temizlemesiyle ortaya çıktığını belirtti.

Afetle başa çıkmak için “olağanüstü hal” ilan eden Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, yıkıma uğrayan yerleri “yeniden inşa” sözü verdi.

Dissanayake, halka hitaben yaptığı konuşmada, “Tarihimizdeki en büyük ve en zorlu doğal felaketle karşı karşıyayız. Kesinlikle, eskisinden daha iyi bir ulus inşa edeceğiz” dedi.

GÜNEY TAYLAND’DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Tayland yetkilileri, bugün ülkenin güneyinde devam eden sel felaketlerinde ölen kişilerin sayısının en az 176’ya yükseldiğini açıkladı. Hükümet, yardım önlemleri başlattı.

Sınırın ötesinde Malezya’da, Perlis eyaletinde de şiddetli yağışlar büyük arazi alanlarını su altında bırakmış, iki kişi hayatını kaybetmişti.