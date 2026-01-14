Güneydoğu'da etkili olan kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

DİYARBAKIR/MARDİN/BATMAN (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarım kentlerinden Diyarbakır, Mardin ve Batman'da etkili olan kar yağışının tarımsal üretime olumlu yansıyacağı öngörülüyor.

Yurdun geniş bölümünde etkili olan, hayatı ve ulaşımı zorlaştıran kar, çiftçiye umut oldu.

Türkiye'de ekilebilen tarım alanı bakımından önemli konumda bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen üretim sezonunda beklenen yağış düşmedi.

Bu üretim sezonunda da yağış azlığı nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, son dönemde etkili olan kar yağışıyla güldü.

Ekili ürünlere adeta can suyu olan kar, başta hububat olmak üzere tarımsal ürünlerde bu sezon yüksek rekolte beklentisini de artırdı.

- "Uzun yıllar yağış ortalamamızı yakalamış durumdayız"

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, AA muhabirine, Diyarbakır'a yüksek miktarda karın son olarak 2006'da yağdığını söyledi.

Alan, her geçen yıl yağışların azaldığını, fakat bu yıl kar yağışının etkili olduğunu, metrekareye düşen yağış miktarından sevinç duyduklarını belirtti.

Tarımsal üretimde yağış sezonunun her yıl 1 ekim itibarıyla ele alındığını dile getiren Alan, kentte 1 ekim- 5 ocak döneminde uzun yıllar yağış ortalamasının metrekareye 208 milimetre olduğunu kaydetti.

Alan, kentte bu sezon düşen yağış durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlimiz genelinde 1 Ekim 2025-5 Ocak 2026 tarihleri arasında düşen yağış 181 milimetre oldu. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13'lük bir azalma söz konusu ancak 2025 yılı (1 Ekim 2024 - 5 Ocak 2025) yağış oranıyla kıyasladığımızda yüzde 47'lik bir artış var çünkü 2025 yılı yağış oranımız 123 milimetreydi. Dolayısıyla burada çok ciddi bir artış var ve çok mutluyuz. Bu yıl neredeyse uzun yıllar yağış ortalamamızı yakalamış durumdayız."

- "Rekolte anlamında ciddi bir artış bekliyoruz"

Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan kar yağışının tarımsal üretime çok faydasının olduğunu anlatan Alan, karın, meyve ağaçlarında soğuklanma ihtiyacını karşıladığını, yağmura göre erozyonu önlediğini, arpa ve buğdayın daha iyi gelişmesini sağladığını, ekinleri dondan koruduğunu belirtti.

Alan, öte yandan mevsimlerin sıcak geçtiği dönemlerde tarla faresi ve bitkilerin kökünde meydana gelen hastalıklarda artış yaşandığını ifade ederek, bu yıl bu sıkıntıların yaşanmayacağını düşündüklerini söyledi.

İlde yaklaşık 7 milyon dekar tarım arazinin ortalama 500 bin dekarında kırmızı mercimek, 700 bin dekarında pamuk ve 3 milyon dekarında ise buğday ekimi yapıldığını belirten Alan, "Geçen yıl kuraklıktan dolayı yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarlık alana neredeyse biçerdöver hiç girmedi ve ciddi bir kayıp oldu. Tarımsal üretimimiz de (buğday ve arpada) 1 milyon 200 binli tonlardan 600 bin tonlara kadar geriledi. İnşallah bu sene o açığı kapatmış olacağız. Rekolte anlamında ciddi bir artış bekliyoruz. Çiftçilerimiz mevcut durumdan çok memnun." dedi.

Merkez Bağlar ilçesinin kırsal Ağaçgeçit Mahallesi muhtarı ve çiftçi Sedat Doğan, yaklaşık 500 dekar araziside pamuk, buğday, arpa ve mercimek yetiştirdiğini söyledi.

Geçen yıl kuraklık nedeniyle tarlasının veriminin düştüğünü anlatan Doğan, bazı bölgelerde tarlaya biçerdöverlerin girmediğini aktardı.

Son günlerde ise kente yoğun kar düştüğünü belirten Doğan, "Kar yağışı çiftçileri umutlandırdı. İnşallah bu yıl güzel olacak. Kar yağışından sonra rahat bir uyku çekebiliriz." diye konuştu.

- "Ümit ediyoruz ki çiftçilerimiz için bereketli bir yıl geçecek"

Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammet Gümüş de son günlerde Mardin ve çevre illerde etkili olan kar yağışının kuraklıkla mücadele eden bölge çiftçisi için büyük bir umut olduğunu söyledi.

İlde 3 milyon 336 bin 750 dekar tarım arazisinin bulunduğunu, bunun 1 milyon 754 bin 960 dönümünde kuru tarım yapıldığını dile getiren Gümüş, kar yağışının Fırat ve Dicle nehirlerinin kaynağını besleyerek, her iki nehir arasında yer alan "Mezopotamya Ovası"na bereket getireceğini düşündüklerini belirtti.

Gümüş, kentte 30 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026'da düşen yağışla yer yer kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığını, kar yağışı ve karla karışık yağmur olarak da metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düştüğünü kaydetti.

Mardin'in yıllardır böyle yoğun bir kar yağışı görmediğini anlatan Gümüş, çiftçilerden gelen tepkilerin de çok iyi olduğunu vurguladı.

Gümüş, şunları aktardı:

"Ümit ediyoruz ki çiftçilerimiz için bereketli bir yıl geçecek. Kar yağışı çok faydalı. Kar toprağı daha verimli hale getirir. Toprakta daha fazla su birikir. Böylelikle toprak, bütün canlıların ve bitkilerin gelişmesi için gereken besin elementlerini daha kolay alabilecek hale gelir. Aynı zamanda bitkilere zarar verebilecek zararlı organizmalar ve böcekler ile hastalıkların da kırılması anlamına geliyor. O yüzden sadece yağmur yağsaydı bu kadar sevinmezdik. Kar bizim için çok daha önemli. Bu yıl hem kalite hem verim açısından daha iyi olacak inşallah."

- "Kar bölgenin can suyudur"

Ömerli ilçesinin kırsal Kayadere Mahallesi'nde çiftçilik yapan İrfan Akgül de kentte yıllardır böyle yoğun kar yağışı görmediklerini belirtti.

Kar yağışı sayesinde bu yıl bereketli bir yıl beklediklerini dile getiren Akgül, "Kar yüzeyde kaldığında toprak suyu daha rahat çekiyor. Yağmur yağdığı gibi akıp gidiyor. Kar toprağın mayasıdır. Toprak daha bereketli olur. Kar bölgenin can suyudur. Kar olmadı mı kuraklık yaşıyoruz. İnşallah hem bu sene hem de önümüzdeki senelerde verim güzel olacak." dedi.

Merkez Artuklu ilçesinin kırsal Eroğlu Mahallesi'nde besicilik ve çiftçilik yapan Berat Kapan ise kar yağışının buğday, arpa ve meyvede verim artışı sağlayacağını söyledi.

- "Karın yağmasıyla çiftçinin yüzü güldü"

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, kentte 1 milyon dönüme yakın tarım arazisinin bulunduğunu, buğday, arpa, kırmızı mercimek, pamuk ve mısır üretildiğini belirtti.

Geçen yıl yağış azlığından dolayı kuraklık yaşandığını, rekoltenin düştüğünü ifade eden Aydiş, son günlerde kentte etkili olan kar yağışının çiftçiyi sevindirdiğini söyledi.

Aydiş, yaklaşık 15 yıldır kentte bu miktarda kar yağışını görmediğini dile getirerek, "Bu sene çok güzel bir yağdı. Kar yağınca yeraltı suları da çoğalıyor. Yeraltı suları çoğaldığı zaman da Allah korusun kuraklık olursa bitkiler 1-1,5 ay yer altındaki suyla kuraklığa karşı mücadele edebiliyor. Dolayısıyla karın yağması hem yer altındaki canlılar için hem yer üstündeki canlılar için ve hastalıklara karşı çok faydalı." diye konuştu.

Kar yağışıyla ürünlerin kuraklığa karşı daha dayanıklı hale geldiğini anlatan Aydiş, "Karın yağmasıyla hem çiftçinin yüzü güldü hem de ileriye dönük endişesi azaldı." ifadesini kullandı.

Kuyubaşı köyünde çiftçi Faysal Gönülaçar, bu yıl yağışların çiftçilerin beklediği şekilde gerçekleştiğini, bunun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kentte bu yıl kar yağışının etkili olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Gönülaçar, "Mükemmel bir kar yağdı, kar çiftçinin yüzünü güldürdü. Çünkü kar bereket demektir. Karın erimesi önümüzdeki aylar için inanılmaz derecede ekinlere güç verecek." dedi.